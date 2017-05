Salvador in Luísa Sobral - Amar Pelos Dois Pesem Evrovizije RTV SLO1 3056

Šestindvajset držav se bo predstavilo in pomerilo za zmago na 62. tekmovanju Pesem Evrovizije 2017. Po deset najboljših iz vsakega predizbora, domačini Ukrajinci in predstavniki tako imenovane velike peterke (Italija, Velika Britanija, Nemčija, Španija in Francija). O zmagovalcu bo odločalo vseh 42 držav, ki letos sodelujejo. Petčlanske strokovne žirije in gledalci prek telefonskega glasovanja bodo izbrali zmagovalca. Točke slovenske žirije bo v Kijev sporočila Katarina Čas, ki je enako vlogo imela tudi leta 2005, ko je bila Evrovizija prav tako v Kijevu in ko je bil slovenski predstavnik prav tako Omar Naber. Tudi finalni večer, ki ga gosti ukrajinska javna radiotelevizija UA:PBC, bodo vodili Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk in Timur Miroshnychenko. Za gledalce slovenske televizije bo prenos iz kijevskega mednarodnega razstavnega centra International Exhibition Centre komentiral Andrej Hofer.