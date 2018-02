Hiranje nevladne kulture Panoptikum RTV SLO1 59 Programski razpis za prihodnja štiri leta še vedno razburja kulturno javnost. Ta razpis je ključen za kontinuirano delovanje nevladnih organizacij; zato so bili razpisi pred več kot desetletjem tudi uvedeni. A zgodilo se je kot že na predhodnem razpisu - eni so izpadli, drugi so prvič ali ponovno v igri. S tem se spet vnaša razdor med prijavitelji in spet se je še dodatno oslabilo nevladno sceno. Je res lahko izgovor - pač ni denarja ali gre za premišljeno politično odločitev? Pogovarjali smo se z gosti: Robertom Waltlom, Tadejem Pogačarjem, Jurijem Krpanom in Primožem Kristanom. Voditeljica: Špela kožar

