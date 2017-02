Kustosinja Christine Macel o beneškem bienalu

Osrednja mozaična oddaja Uredništva oddaj o kulturi. Osmi dan je kozmopolitska oddaja, v kateri najdejo prostor vse oblike klasičnega in sodobnega umetniškega ustvarjanja, humanizem, kulturna dediščina, fenomenološko in sociološko obravnavanje tem in kulturna politika. Oddajo vodita Polona Balantič in Uršula Ana Mrežar.