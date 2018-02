Zlati slalom Hirscherja Olimpijske igre 2018 PyeongChang - OI2018 RTV SLO2 860 Na olimpijskih igrah bodo fantje zadnjič tekmovali v alpski kombinaciji. Za nekatere alfa in omega alpskega smučanja, za marsikoga disciplina, ki bi jo morali črtati že pred leti. Kakor koli, delile se bodo medalje in Slovenci utegnejo imeti v boju za visoka mesta vidno vlogo. Olimpijski prvak iz Sočija Sandro Viletta ne bo branil naslova. Švicar je imel v zadnjih sezonah preveč težav z zdravjem in ni sposoben tekmovati na najvišji ravni.

