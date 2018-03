Aljaž Jovanović Od blizu RTV SLO2 71 Ko ga vidimo igrati na odru, nam pride na misel beseda “strast”. Hotel je postati antropolog, raziskovati stare kulture, Inke, Maje. Zdaj raziskuje sebe in skozi dramske like, ki jih oživlja, prisili tudi nas, da se pogledamo v ogledalo, čeprav se včasih raje ne bi. Tudi njegovi soigralci pravijo, da je v vrhunski formi, trenutno ga lahko gledamo v vlogi Polikarpa in njegovega sina Izidorja Kalana v Visoški kroniki.

