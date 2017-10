Tina Maze Od blizu RTV SLO2 Gostja Vesne Milek je Greta Garbo smučanja, kot jo je imenoval njen biograf in prijatelj, novinar Vito Divac. Njen partner in trener Andrea Massi jo je večkrat imenoval za smučarskega genija. Razbila je vse stereotipe o Slovencih in s svojimi sijajnimi nastopi, zmagami in medaljami svetu povedala, da majhnost ni ovira za nadarjene. Po svoji šampionski poti je hodila in še hodi z drugačnimi vrednotami, ki so nam lahko navdih. Bila je znana po tem, da redkokomu dovoli, da ji pride blizu. Morda bo to v sredinem večeru uspelo Vesni Milek, ki se bo od blizu pogovarjala s Tino Maze.

Tina Maze Od blizu Gostja Vesne Milek je Greta Garbo smučanja, kot jo je imenoval njen biograf in prijatelj, novinar Vito Divac. Njen partner in trener Andrea Massi jo je večkrat imenoval za smučarskega genija. Razbila je vse stereotipe o Slovencih in s svojimi sijajnimi nastopi, zmagami in medaljami svetu povedala, da majhnost ni ovira za nadarjene. Po svoji šampionski poti je hodila in še hodi z drugačnimi vrednotami, ki so nam lahko navdih. Bila je znana po tem, da redkokomu dovoli, da ji pride blizu. Morda bo to v sredinem večeru uspelo Vesni Milek, ki se bo od blizu pogovarjala s Tino Maze.