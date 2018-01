Damjan Zorc Nočni obisk RTV RA1 Morda vas je klik že kdaj zanesel na njegove spletne Peripetije. Če vas je, ste jih gotovo poklikali spet. In spet. Če radi hodite v kino, se mu lahko zahvalite za sijajne prevode dialogov. Če radi berete, dela za vas sezname knjig in mesečni pregled najzanimivejših dogodkov, povezanih z literaturo, da se vam ni treba truditi z iskanjem. A pazite kako pišete. Je namreč preganjalec slovničnih in pravopisnih napak. Damjan Zorc je neusmiljen in humoren. Trenutno je hudo zaposlen tudi kot član kolektiva ljubljanske celice Unescovega mesta literature. Prevajalca, pisca, bralca in gledalca je na nočni obisk povabila Nada Vodušek.

