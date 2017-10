Predsednik Študentske organizacije Slovenije Aleksandar Spremo Nočni obisk RTV RA1 Odprla so se vrata fakultet, študenti pa so zasedli svoja mesta po številnih predavalnicah po Sloveniji. Študente v novem študijskem letu čaka veliko obveznosti, hkrati pa so deležni različnih pravic, za katere večina niti ve, da jih ima. O pravicah mladih, ki so redno ali izredno vpisani na kateri koli program v terciarnem izobraževanju bo med drugim z nami delil predsednik Študentske organizacije Slovenije Aleksandar Spremo. Na nočni klepet ga je povabil Sandi Horvat.

