Gašper Bergant Nočni obisk RTV RA1 3

Tako kot v tujini tudi v Sloveniji stand up vedno bolj prevzema primat aktualne družbene kritike. Nekaj, kar se je zgodilo včeraj, lahko komiki na svojih nastopih uporabijo že naslednji dan. Eden izmed trenutno najbolj prodornih in samosvojih je tudi Gašper Bergant. Ta podira meje sprejemljivega v slovenski stand up komediji. Sproščeni Savinjčan ne pozna pomena besede tabu in ruši stereotip o zadržanosti Slovencev. Občinstvo preseneča s črnim humorjem in navidezno neobzirnostjo. Kako diskreten in direkten je bil v pogovoru z Markom Rozmanom, lahko preverite v posnetku.