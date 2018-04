Zmenkarije v digitalni dobi Nebuloze RTV VAL202 268 Stereotip, ki pravi, da so online zmenki domena osamljenih staruhov in perverznežev, že dolgo ne drži več. Vse več ljudi, tudi mladih, se namesto za organsko/naravno/tridimenzionalno dvorjenje na štiri oči odloča za iskanje partnerja ob pomoči digitalnih platform, kjer vam algoritmi po kratkem vprašalniku poiščejo ljubezen življenja ali samo petkovo avanturo. Nebuloze zanima, zakaj se odločate za elektronske ljubezenske pripomočke? Je digitalna pomlad učinkovitejša, varnejša in bolj romantična?

