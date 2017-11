Slovenija in Evropa: Evropska poslanca Milan Zver in Ivo Vajgl o aktualnih zadevah Na tretjem... RTV SLO3 11 V pogovorni oddaji Slovenija in Evropa obravnavamo teme, ki se neposredno tičejo dogajanja v Evropski uniji, obenem pa zaradi vpetosti naše države v povezavo neizogibno tudi vseh nas. V okvir oddaje sodijo tudi pogovori z evropskimi poslanci in drugimi našimi predstavniki v evropskih institucijah. Vsak ponedeljek ob 20.30.

