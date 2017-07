Revijalni program Melodije morja in sonca RTV SLO1 52

Poletni amfiteater portoroškega Avditorija je gostitelj 37. festivala Melodije morja in sonca. Za štiri nagrade strokovne žirije in veliko nagrado festivala se bo potegovalo 14 novih poletnih melodij. Zmagovalna skladba bo tista, ki bo prejela največje število točk v seštevku telefonskega glasovanja, glasovanja občinstva v Amfiteatru, glasovanja izbranih radijskih postaj in glasovanja strokovne žirije. Za sproščeno in zabavno vzdušje bosta tudi letos poskrbela priljubljena televizijska voditelja in dobra znanca festivala, Lorella Flego in Mario Galunič. V spremljevalnem programu bodo zazvenele melodije, ki v besedilu opevajo obmorske kraje. Nastopili bodo: Alya z zmagovalno skladbo MMS-a iz leta 1996 – Lahko noč, Piran, Slavko Ivančić bo zapel skladbo Solinar, Domen Kumer s svojo Do Portoroža (zmagovalna skladba MMS-a leta 2005), Steffy bo zapela Sonce sije na Portorož, Gašper Rifelj s skladbo Z Goričkega v Piran in Žiga Rustja s skladbo Portorož 1905 (zmagovalna skladba MMS-a leta 1984).