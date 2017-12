Ljudje in zemlja Ljudje in zemlja RTV SLO1 V Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je tudi letos pripravil tradicionalne Lombergarjeve dneve. Tri dnevno strokovno srečanje so začeli vinogradniki. Obiskali smo ekološko kmetijo s Fale v Dravski dolini. Značilno ravninsko živinorejsko kmetijo Zlate, v Prašah pri Medvodah so pred leti usmerili v rejo prašičev in piščancev, dohodek kmetije pa izboljšujeta tudi dopolnilni dejavnosti – peka kruha in predelava mesa. Zavod za gozdove Slovenije je podelil letošnja priznanja skrbnim lastnikom gozdov. Z Območne enote Bled je priznanje prejela Katarina Zupan iz Radovne.

