Praznovanje dneva Evrope Koncerti RTV SLO2 14 Koncert ob dnevu Evrope na osrednjem trgu prestolnice združuje raznolike pevce, glasbenike in plesalce – živahna rojstnodnevna zabava in hkrati začetek vseevropske kampanje #EUandME. Osrednja izvajalka koncerta je Maja Keuc kot ena izmed naših najbolj prepoznavnih in v Evropi uveljavljenih mladih pevk, pridružili pa se ji bodo tudi številni gosti, med drugim švedska pevka Loreen s skladbo EUphoria, zmagovalka Pesmi Evrovizije leta 2012.

