Zastareli vlaki, zamude in nadomestni prevozi - bo kdaj drugače? Koda Slovenske železnice imajo skupno dobrih 1.200 kilometrov prog, po katerih letno prepeljejo približno 15 milijonov potnikov iz Slovenije in tujine. V notranjem prometu med potniki prevladujejo dnevni migranti, ki potujejo z vlaki v šolo ter na delo in nazaj. Kako se je vsakodnevno voziti po slovenskih tirih smo preverili na progi med Jesenicami in Ljubljano.