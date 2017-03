Kino Fokus je oddaja o filmu, v kateri predstavljamo novosti iz sveta sedme umetnosti doma in po svetu. Urednica in voditeljica je Mateja Valentinčič.

Kino Fokus je oddaja o filmu, v kateri predstavljamo novosti iz sveta sedme umetnosti doma in po svetu. Urednica in voditeljica je Mateja Valentinčič.

Kino Fokus je oddaja o filmu, v kateri predstavljamo novosti iz sveta sedme umetnosti doma in po svetu. Urednica in voditeljica je Mateja Valentinčič.

Kino Fokus je oddaja o filmu, v kateri predstavljamo novosti iz sveta sedme umetnosti doma in po svetu. Urednica in voditeljica je Mateja Valentinčič.

Kino Fokus je oddaja o filmu, v kateri predstavljamo novosti iz sveta sedme umetnosti doma in po svetu. Urednica in voditeljica je Mateja Valentinčič.

V pričakovanju oskarjevske mrzlice sta Združenji ameriških producentov in igralcev že podelili svoje stanovske nagrade. Obe prireditvi sta potekali v znamenju kritik Trumpove začasne prepovedi vstopa v ZDA državljanom sedmih muslimanskih držav. 9. februarja se začenja Berlinale, ki prinaša zanimive filmske naslove, med njimi Mladega Marxa haitskega angažiranega režiserja in nekdanjega kulturnega ministra Raoula Pecka. V kadru je film Fences, za katerega sta Viola Davis in Denzel Washington nominirana za oskarja. V Retrovizorju se spominjamo nedavno umrlega britanskega igralca Johna Hurta. Pred Valentinovim priporočamo Retrosex v ljubljanskem Kinodvoru, ki obuja čase Kina Sloga in prve erotične uspešnice pri nas.