Kino Fokus je oddaja o filmu, v kateri predstavljamo novosti iz sveta sedme umetnosti doma in po svetu. Urednica in voditeljica je Mateja Valentinčič.

Že 74. Zlate globuse, o katerih odloča več kot 90 članov Združenja tujih novinarjev v Holivudu, tokrat gosti Jimmy Fallon, komik in voditelj zelo gledane pogovorne oddaje The Tonight Show na televiziji NBC. Dežela La La gre nocoj v boj za zlate globuse s kar sedmimi nominacijami, tudi za režijo in najboljši film v kategoriji muzikala ali komedije. Pogledali smo, kateri filmi in igralci imajo možnosti za nagrade. V kadru je prihajajoči film Ameriška pastorala, ki ga je škotski igralec Ewan Mcgregor posnel po istoimenskem romanu Phillipa Rotha, za katerega je leta 1998 prejel Pulitzerjevo nagrado. Med filmskimi novitetami pri nas izpostavljamo holivudsko-kitajsko korprodukcijo Kitajski zid, glasbeni dokumentarec The Beatles: Osem dni na teden ter romunsko dramo Matura Cristiana Mungiuja, ki bo premiero svojega filma pospremil v ljubljanskem Kinodvoru.