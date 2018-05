Fed Horses v živo pri Andreju Jutranji koncert pri Andreju RTV VAL202 30 Country ali je prav kantri? Prav je, da je dobro. Fed Horses so dobri, označil bi jih za kantri na spidu. Res dobrem spidu. V bistvu so že malo rokenrol. Po zadnjem preverjanju nikomur v njihovih songih še ni zgorela hiša, domači ljubljenčki so še vsi, pravica je slepa in življenje ni roza. Res so dober bend. Pa še tisto so zaigrali, tisto res mojo. - Andrej

