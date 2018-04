Lačni Franz v živo pri Andreju Jutranji koncert pri Andreju RTV VAL202 Najprej je bila Ikebana. Že pri naslednji jih je odpeljalo. Adijo pamet stara kurba, adijo svet. Devetintrideset let pozneje je Lačni Franz še lačen. Pribor je pomlajen, prva usta vztrajajo. Zapuščine je preveč, da bi jo samo preleteli. In čas je prečuden, da bi se lahko zadovoljili samo z brskanjem po spletu. Kakšno knjigo v roke, tišino in čas. Če si vzamete dovolj časa za Lačni Franz, potem boste vedeli, zakaj na viziti tiste bele in na pregledu tiste plave.

