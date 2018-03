Okustični v živo pri Andreju Jutranji koncert pri Andreju RTV VAL202 33 Predstavljajte si, kolikokrat ste v življenju začudeno rekli: Aja? No, to se vam lahko po vsej verjetnosti zgodi, ko ugotovite, da sta Karin Zemljič in Mate Brodar, motorja zasedbe Okustični sodelovala pri miljavžnt projektih zabavne glasbe v zadnjih ducat letih v Sloveniji. In širše. Ob tem, da oba ustvarjata tudi svojo glasbo. Fino glasbo, veliko glasbe. Podatek, da je z njima v sredinem jutru na Valu 202 še Jadranka Juras … No, to so pa čokoladne bio eko mrvice, na bio eko rastlinski smetani bio eko najboljše torte, ki ste jo kadar koli okusili. Okusno, zelo. Okustični.

Okustični v živo pri Andreju Jutranji koncert pri Andreju Predstavljajte si, kolikokrat ste v življenju začudeno rekli: Aja? No, to se vam lahko po vsej verjetnosti zgodi, ko ugotovite, da sta Karin Zemljič in Mate Brodar, motorja zasedbe Okustični sodelovala pri miljavžnt projektih zabavne glasbe v zadnjih ducat letih v Sloveniji. In širše. Ob tem, da oba ustvarjata tudi svojo glasbo. Fino glasbo, veliko glasbe. Podatek, da je z njima v sredinem jutru na Valu 202 še Jadranka Juras … No, to so pa čokoladne bio eko mrvice, na bio eko rastlinski smetani bio eko najboljše torte, ki ste jo kadar koli okusili. Okusno, zelo. Okustični.