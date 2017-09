Sumljivi poračun za malico na Slovenskih železnicah Jermanovo uho RTV VAL202 259 Na Slovenskih železnicah so leta 2015 vsem zaposlenim izplačali poračun za premalo obračunano malico za obdobje sedmih let v višini 230 evrov. Vse lepo in prav, če bi poračun za premalo obračunano malico dobili tudi tisti, ki so leta 2015 odšli iz podjetja ne pa tudi tisti, ki so se tega leta šele zaposlili pri SŽ.

