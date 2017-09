Marcel Štefančič, jr. o Črni knjigi kapitalizma Izšlo je RTV ARS 36 Filmski kritik, urednik, televizijski voditelj, prevajalec in publicist Marcel Štefančič, jr. se je najprej proslavil kot filmski publicist, toda tudi kot tak je v filmih pogosto analiziral družbene pojave. Zato verjetno ne preseneča, da danes slovi kot vznemirljiv analitik sodobne družbe, njenih ekscesov in zdrsov. Njegov opus je neverjeten, saj ne mine leto, da ne bi izdal vsaj knjige ali dveh … Tako je tudi letos, in vendar se zdi, da je njegova Črna knjiga kapitalizma eden izmed vrhuncev njegovega pisanja. Njeno delovno hipotezo povzema že podnaslov knjige (Kako je Zahod izživljal svoje stalinistične fantazije). Kot dober avtor Marcel Štefančič, jr. svojo hipotezo sicer potrdi, toda predvsem naniza toliko informacij in podob o najboljšem vseh svetov, da bralca preplavi. Več o Črni knjigi kapitalizma, ki je bila nominirana za Rožančevo nagrado, je Marcel Štefančič, jr. povedal v oddaji Izšlo je, v pogovoru v živo z Markom Goljo. Vabljeni k poslušanju tukaj in zdaj. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

