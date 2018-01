Moje ime je Modra Cunja Gorela IMEnitno RTV VAL202 Sveti trije kralji ali sveti trije modri so dan, na katerega se je rodila Modra Cunja. Zaradi imena se je skozi življenje srečevala z veliko problemi. Profesorica je mislila, da se iz nje norčuje, niso je pustili vpisati na matičnem uradu in prav tako je niso pustili čez mejo v Tunizijo. Ko se je pozneje poročila, je postala Modra Cunja Gorela, po primorsko, od koder prihaja, bi to bilo ”plava štraca zgorela”.

