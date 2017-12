Moje ime je Rok Poteko IMEnitno RTV VAL202 83 Rok Poteko je mladi ekonomist iz Celja. Njegova mama ni razmišljala, kaj se bo zgodilo, ko bo svojemu sinu dala ime Rok. Tudi njegova babica je za hudomušno kombinacijo izvedela šele ob nedeljskem kosilu, ko je imel 15 let. V rosnih letih svojega imena ni maral, saj mu je povzročalo kopico preglavic in neprijetnih situacij. V srednji šoli je profesorica mislila, da se iz nje norčuje, ko se ji je predstavil in že takoj je dobil črno piko. Danes je z njegovim imenom povezano veliko zabavnih prigod, pravi, da ga velikokrat uporabi tudi za prebijanje ledu pri pogovoru z dekleti. Prijatelji ga sprašujejo, kako je mogoče, da se njegov oče ukvarja z mesninami, sinu je pa rok poteko?

