Moje ime je Zlati Klun IMEnitno RTV VAL202 Zlati Klun je nekdanji nogometaš in član legendarne skupine Bumerang, sedaj pa aktiven bobnar pri bandu Karamela. Pravi, da mu je ime pravzaprav zelo všeč. “Je simpatično, kratko, bogato in zlato – v eni besedi ponuja vse odgovore, ki so del mene.”

Moje ime je Zlati Klun IMEnitno Zlati Klun je nekdanji nogometaš in član legendarne skupine Bumerang, sedaj pa aktiven bobnar pri bandu Karamela. Pravi, da mu je ime pravzaprav zelo všeč. “Je simpatično, kratko, bogato in zlato – v eni besedi ponuja vse odgovore, ki so del mene.”