Manica Janežič Ambrožič Ime tedna Ime tedna je postala Manica Janežič Ambrožič, urednica informativneg progarma TV Slovenija in voditeljica osrednje informatvine oddaje Dnevnik. Ta se je v 50. letih in natanko 18.265 oddajah večkrat grafično, tehnološko in slogovno prenovil, njegova priljubljenost pa se je ohranila do današnjih dni.