Primož Roglič, kolesar Ime tedna Ime tedna je postal Primož Roglič, slovenski kolesar, končni zmagovalec na Dirki po Baskiji. Po tem, ko je zmagal na kronometru in prišel do skupnega vodstva, je zdržal pritisk na zadnjih dveh etapah in kljub padcu na zadnji dosegel največji uspeh svoje kariere "Kratka, a sladka etapa, ki ne dopušča nobenih napak. Vesel sem za skupno zmago. Mi nismo največja ekipa, a pokazali smo največ, vsak je dal svojih 110 %. Vse to smo dosegli skupaj in skupaj zmagali."