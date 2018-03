Robert Kranjec Ime tedna RTV VAL202 74 Ime tedna je postal Robert Kranjec, veteran med smučarskimi skakalci, ki so ga mnogi že odpisali, a se je po poškodbi in dolgem okrevanju na finalu svetovnega pokala v Planici vrnil v velikem slogu. Znatno je pomagal osvojiti ekipno tretje mesto in postavil zgodovinski mejnik – postal je prvi človek v zgodovini, ki zbral več kot 200 poletov čez dvesto metrov.

