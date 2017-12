Nastop BQL v oddaji Hudo! (video) Hudo! RTV RA1 BQL je slovenski pop duo s Prevalj. Sestavljata ga brata Rok in Anej Piletič (vokal, klavir). Sta prva slovenska izvajalca, ki se jima je na uradni slovenski tedenski glasbeni lestvici SloTop50, ter do zdaj tudi edinima uspelo z vsaj dvema singloma uvrstiti na prvo mesto: “Muza” je bila na vrhu lestvice en teden, “Heart of gold” pa skupaj štiri tedne. O svoji glasbeni poti bosta fanta več povedala v tokratni oddaji Hudo!, ko ju bodo »zaslišali« mladi novinarji iz vse Slovenije – Dora, Zoja, Taehee, Urška, Vita, Olga, Mateo in Samo.

Nastop BQL v oddaji Hudo! (video) Hudo! BQL je slovenski pop duo s Prevalj. Sestavljata ga brata Rok in Anej Piletič (vokal, klavir). Sta prva slovenska izvajalca, ki se jima je na uradni slovenski tedenski glasbeni lestvici SloTop50, ter do zdaj tudi edinima uspelo z vsaj dvema singloma uvrstiti na prvo mesto: “Muza” je bila na vrhu lestvice en teden, “Heart of gold” pa skupaj štiri tedne. O svoji glasbeni poti bosta fanta več povedala v tokratni oddaji Hudo!, ko ju bodo »zaslišali« mladi novinarji iz vse Slovenije – Dora, Zoja, Taehee, Urška, Vita, Olga, Mateo in Samo.