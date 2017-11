Zasvojljivost digitalnih tehnologij Gymnasium RTV RA1 7 To, da so današnji mladostniki vse bolj spletni, ne pa tudi najbolj spretni, kar se varne in uravnotežene rabe tiče, je vse bolj vidno iz raziskav ter primerov vsakdana, ki kažejo kako zelo zasvojljiv je digitalni svet, ki vse bolj kvarno vpliva na resničnost življenja mladih, njihovo samopodobo in odnose. O spletni odvisnosti v debati z dijaki Gimnazije Kranj in psihologinjo Špelo Reš iz Logouta, centra pomoči pri prekomerni rabi interneta. Oddajo pripravlja in vodi Liana Buršič

