23. Sarajevski filmski festival Festivali RTV SLO1 4 Sarajevski filmski festival je letos častno srce Sarajeva poklonil holivudskemu odpadniku Oliverju Stoneu, ki buri duhove s svojimi štiriurnimi Intervjuji s Putinom ter komiku, scenaristu in soustanovitelju Monthy Pythonov Johnu Cleesu, ki pravi, da nihče ne more biti bolj smešen od Donalda Trumpa. Žirija, v kateri je sedel tudi eden mednarodno najuspešnejših hrvaških igralcev Goran Bogdan, je nagrade razdelila med gruzijski, romunski in albanski film. Slovenci se letos lahko pohvalimo z izjemnimi dokumentarnimi filmi in s Srcem Sarajeva za najboljši kratki film v slovenski koprodukciji. Avtorica oddaje: Mateja Valentinčič

