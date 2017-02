Osem izvajalcev se bo potegovalo za zmago na EMI 2017 in vozovnico v Kijev. To so: Sell Out, Nuška Drašček, Tim Kores, Nika Zorjan, KiNG FOO, Omar Naber, BQL, Raiven. Finalni izbor bodo gostili Mario Galunič, Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak in Tanja Kocman.