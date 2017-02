Osem izvajalcev se bo potegovalo za zmago na EMI 2017 in vozovnico v Kijev. To so: Sell Out, Nuška Drašček, Tim Kores, Nika Zorjan, KiNG FOO, Omar Naber, BQL, Raiven. Finalni izbor bodo gostili Mario Galunič, Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak in Tanja Kocman. 2:05:13 Ema 2017, finale

24. feb. 2017

V drugem predizboru EMA 2017 se bodo predstavili Clemens (Tok ti sede), Raiven (Zažarim), Kataya & Duncan Kamakana (Are You There), BQL (Heart of Gold), Ina Shai (Colour me), United Pandaz & Arsello feat. Alex Volasko (Heart to Heart), Tim Kores (Open Fire) in Nuška Drašček (Flower in the Snow). Štirje izmed njih, dva po telefonskem glasovanju gledalcev in poslušalcev ter dva po glasovanju sedemčlanske strokovne žirije, se bodo uvrstili v veliki finale. V programu neposrednega prenosa z Gospodarskega razstavišča v Ljubljani bosta med glasovanjem nastopila Alenka Godec in Samuel Lucas. Voditelji so Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Maja Martina Merljak in Mario Galunič. 1:35:20 Ema 2017, 2. predizbor

18. feb. 2017

V neposrednem prenosu z Gospodarskega razstavišča v Ljubljani se bo na prvem predizboru slovenske pesmi za Pesem Evrovizije, EMA 2017, osem pesmi potegavalo za uvrstitev v veliki finale. Štiri pesmi, dve, ki bosta prejeli največ glasov po telefonskem glasovanju gledalcev in poslušalcev, ter dve, ki jih bo najbolje ocenila sedemčlanska strokovna žirija, se bodo uvrstile v veliki finale. V prvem predizboru se bodo predstavili KiNG FOO (Wild Ride), Nika Zorjan (Fse), TOSCA BEAT (Free World), Lea Sirk (Freedom), Sell out (Ni panike), Zala (Lalalatino), Alya (Halo) in Omar Naber (On My Way). V programu med glasovanjem bosta nastopili Eva Boto in ManuElla. Voditelji so Maja Martina Merljak, Tanja Kocman, Tina Gorenjak in Mario Galunič. 1:34:04 Ema 2017, 1. predizbor

17. feb. 2017

V zakulisju bomo predstavili proces dela vseh ekip vključenih v pripravo oddaje. Videli boste tudi dogajanje med samim snemanjem oddaje. 15:00 Zakulisje Eme 2016

28. feb. 2016

Na izboru EMA 2016 se bo za letošnjo evrovizijsko vozovnico potegoval 10 izvajalcev v naslednjem vrstnem redu: Anja Baš – What If, Žan Serčič – Summer Story, Anja Kotar – Too Cool, San Di EGO – Brez tebe, D Base – Spet živ, Regina – Alive in every way, ManuElla – Blue and Red, Raiven – Črno bel, Nuša Derenda – Tip Top in Sebastijan Lukovnjak – Tales of Tomorrow. Zmagovalec Eme bo znan po dveh krogih glasovanja. V prvem krogu bo tričlanska strokovna žirija, na podlagi ocenjevanja, določila dva superfinalista, ki se bosta predstavila še enkrat. V drugem krogu pa bodo gledalci in poslušalci prek telefonskega glasovanja odločili, kdo nas bo predstavljal na Pesmi Evrovizije 2016 v Stockholmu. Voditelj izbora EMA 2016 je Klemen Slakonja. 2:07:49 Ema 2016

27. feb. 2016