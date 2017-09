Andraž Hribar Dopoldan in pol RTV RAKP Andraž Hribar je današnji glasbeni gost v dopoldnevu. S Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija je namreč izdal nov album 'Huanani'. Gre za deset skladb, ki jih je sam napisal, za orkestralne aranžmaje pa je poskrbel Rok Golob. Skupaj sta iskala in ustvarila bogat zvok simfoničnega orkestra v sodelovanju s solistom in ustvarila enotno, povezano, celovito zvočno podobo skladb, v kateri se Andražev vokal v celoti spaja s simfoničnim orkestrom. Seveda pa je Andraž Hribar znotraj orkestralne podobe skladb 'obdržal' svojo vlogo skozi subtilno podajanje enkrat pripovednih, drugič pesniških besedil.

