Silvestrovo skozi želodec, kuhanje s Savino Atai Dokumentarni filmi in oddaje – razvedrilni program RTV SLO1 V posebni silvestrski kuharski oddaji bo Mojca Mavec raziskovala svet grške kulinarike. Skupaj s Savino Atai, skrbnico za sijaj in zdravje žensk, in njenim grškim zaročencem Giorgosom Parasirisom bo pripravljala preproste in okusne prigrizke, ki jih boste svojim gostom z največjim veseljem postregli v najdaljši noči v letu. Savina bo recepte začinila z nasveti o zdravem načinu življenja, Giorgos bo dodal kanček grškega patosa, Mojca pa bo v družbi zaljubljenega kuharskega para ugotovila, da gre – tako kot ljubezen – tudi silvestrovo skozi želodec!

