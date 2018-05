Vrtinec: Sladkor v prehrani Dobro jutro RTV SLO1 17 Prvi maj je prinesel nekaj sprememb za novopečene očke pri koriščenju očetovskega dopusta. Na kaj morate biti pozorni, vas bo opozoril Andrej Del Fabro iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V prometnih minutah se bomo peljali po hitrih cestah in avtocestah, v nasvetih tik pred osmo pa bomo svetovali o prodaji in nakupu nepremičnin. Zanimiva bo tudi druga ura. V Vrtincu bomo govorili o sladkorju v prehrani - ali se mu je sploh mogoče izogniti? V poroti pa vas bomo tokrat spraševali, kaj menite o univerzalnem temeljnem dohodku, je to pomoč ali potuha? Ne zamudite nas!

