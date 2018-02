Nasveti: etažni lastniki o upravnikih Dobro jutro RTV SLO1 42 Dobro jutro vam voščimo in pregledamo, kaj je novega doma in po svetu, vas pa povabimo, da dnevne novice tudi pokomentirate in sooblikujete našo oddajo. Zdravstveni inšpektorat opozarja, da so kaspule, ki vsebujejo DNP, lahko nevarne za uživanja, zato za vas preverimo, za kakšno prehransko dopolnilo gre in na kaj morate biti posebej pozorni. Vsi, ki imate težave z upravniki večstanovanjskih stavb, prisluhnite nasvetom pred osmo, na vrsto pridete vsi etažni lastniki, ki vas skrbi, ali gre vaš denar res v prave roke. In če niste prišli pravočasno na vrsto pri zdravniku ali vam je potekla napotnica, za nasvet vprašajte zastopnico pacientovih pravic, svetuje po osmi uri. Odpiramo tudi perečo temo o zelo kritičnih razmerah v slovenskih domovih za starejše. Kakšne so vaše izkušnje, vaše mnenje? Pokličite in se pogovarjajte z nami. Dobro jutro in vse bo dobro!

