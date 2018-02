Moje jutro (Manca Špik) Dobro jutro RTV SLO1 71 V četrtkovi oddaji v prvi uri oddaje govorimo o postnem času, ki se je začel in o akciji, ki hkrati poteka že 13 leto zapored: 40 dni brez alkohola. V nasvetih pred osmo svetujemo, kako ohranjati ljubezen na daljavo prek mobilnega telefona, kar je danes zelo pogosto. Rubrika Sam svoj mojster bo namenjena osvežitvi in popestritvi vaše garderobe in oblačil, svetovali bomo, kako barvati tekstilije in kako lahko na kose oblačil rišete. V olimpijskem delu oddaje vas popeljemo skozi aktualne rezultate in posamezne tekme, ki so se zvrstile ponoči. V nasvetih za starše prikažemo rokovanje z dojenčkom, ki prispeva k boljšemu razumevanju med starši in otrokom. V zadnji uri se tudi tokrat igramo našo znano igro Zbudi se, Slovenija, kjer je tudi ta teden v nagradnem skladu 400 evrov! Dobro jutro kot vaša najboljša jutranja družba.

