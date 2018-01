Domače živali: mačke Dobro jutro RTV SLO1 50 V sredini oddaji Dobro jutro se bomo v rubriki Iz arhiva spomnili enega naših najboljših nogometašev Zlatka Zahoviča, ki v četrtek praznuje rojstni dan. V studio smo zato povabili nekdanjega selektorja slovenske nogometne reprezentance Branka Oblaka. Govorili bomo tudi o škodljivosti kajenja, saj je svetovni dan boja proti kajenju. V domači lekarni pa bomo svetovali o učinkih kitajske rastline šisandre in si pogledali, kako obrezovati goji jagode. Proti koncu oddaje pa prihaja v studio mucek Gustl, saj bomo svetovali, kako skrbeti za te štirinožne prijatelje. 3. ura oddaje: V mariborskem delu jutra bomo najprej iskali resnico o holesterolu, razložili bomo, zakaj je nujno obiskati mednarodni festival »Sprehodi pod morjem« v Slovenskih Konjicah, ustavili se bomo v mariborskem mestnem parku ob Štukljevi klopci iz projekta » Zgodbe o ljudeh in klopeh«, otroci bodo ugotavljali, kaj je to walkman, novi predsednik Športne zveze Maribor pa bo razložil svojo vizijo in pokomentiral dogajanje na Športniku Maribora za leto 2017.

