Porota: Kako varna je naša hrana Dobro jutro RTV SLO1 47 Bliža se rok za oddajo vloge za davčno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. Kdo jo lahko uveljavlja, za koga in kako bomo svetovali z davčno strokovnjakinjo. V svetovalnih minutah tik pred osmo bo z nami klinična psihologinja, ki nam bo pomagala razumeti poporodno depresijo in svetovati mamicam in njenim bližnjim, kako se z njo spopasti. O varstvu osebnih podatkov bomo govorili V vrtincu, v Poroti pa tokrat o tem, kako varna je naša hrana, ali se sploh zavedamo, kaj jemo. V studio smo povabili goste iz Uprave za varno hrano, iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in mikrobiologa. V koprskem studiu bodo dan začeli s skupino Elvis Jackson, ki nam bodo peli in igrali v živo. Skupaj s korpskim klubom vas bomo povabili na košarkarski konec tedna v Portorožu, kjer bodo vrata odprta tudi najmlajšim. Z nami bo Sofija Urumovič, modna oblikovalka, ki dela za priznane blagovne znamke in se bo ob postanku v Sloveniji oglasila skupaj z našo terensko ekipo v našo oddajo.

