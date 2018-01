Porota: nasilje med vrstniki v šolah Dobro jutro RTV SLO1 Ustrahovanje z nožem, žaljenje zaradi drugačnosti, maltretiranje sošolke - to je le nekaj primerov, ki so odmevali pri nas in kažejo na nasilje med vrstniki v šolah. Kaj se dogaja na šolskih hodnikih, ali lahko z gotovostjo trdite, da vaš otrok ni žrtev medvrstniškega nasilja ali da vaš otrok ni storilec? Povejte svoje mnenje, pokličite v studio in bodite naša porota. Boste po novem sankcionirani, če ne boste prišli na naročeni pregled pri zdravniku? Bodo čakalne dobe res krajše? Kaj prinaša novela zakona o pacientovih pravicah, ki je ravnokar stopila v veljavo? Svetuje Ministrstvo za zdravje. Vas zanima delo v tujini, imate vprašanje glede zaposlitve v tujini? Vse več Slovencev se odpravlja s trebuhom za kruhom, več je tudi dnevnih migracij zaradi dela na tujem. Kje so prednosti in kje morebitne pasti? Pri nas dobite vse odgovore. Ker "Čas velikih težav zahteva velike junake,« so se člani legendarne obalne skupine Zmelkoow odločili, da združijo moči z Narodnoosvobodilnim bandom na čelu s kantavtorjem Dragom Mislejem MEfom, skupni projekt nosi naslov Revolucija 2.0. V nadaljevanju oddaje boste spoznali dejavnosti najbolj aktivnega albanskega društva v Sloveniji, Kulturnega društva Albancev Slovenske Istre Ilirija, ki jim je uspelo s prostovoljnim delom v pičlih 20 dneh obnoviti celotno hišo, ki so jo poimenovali »koprska kula«. Lions klub Izola ob 100. obletnici lionizma z dobrodelnim predavanjem zbira denar za nove primernejše prostore Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Izoli. Da je objem darilo in zdravilo bo dokazala Sanela Banovič, zdravnica, ki je predramila Slovence. Anja Medved in Nadja Velušček sta mati in hči ter izjemni avtorici številnih dokumentarnih filmov o goriškem obmejnem prostoru. Izvedeli boste, kaj sta želeli sporočiti z dokumentarcem »Vžgano v spominih« in kakšna bo njuna pot v prihodnosti. Dobro jutro in vse bo dobro!

