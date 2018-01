Prometne minute: Vključevanje v promet Dobro jutro RTV SLO1 Leto 2018 prinaša kar nekaj novosti na področju trga dela. Katere so novosti in kaj prinašajo delavcem, nam bo povedala ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak. V prometnih minutah bomo pogledali, katere pasti nas najpogosteje čakajo pri vključevanju v promet. Na cestah pa bomo ostali tudi v Poroti, ko se bomo spraševali, kakšni vozniki smo Slovenci. O znižanjih, popustih in različnih akcijah, ki nam jih v teh dneh ponujajo trgovci, bomo govorili z glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlić. O nevarnih pasteh tehnologije, ki lahko pripelje tudi do zasvojenosti, pa V vrtincu takoj po osmi. Koprski kolegi bodo jutro začeli z opojno kavo iz prav posebne zbirke kafetier. Nadaljevali bodo z najbolj všečkano fotografijo na najbolj popularnem slovenskem instagram profilu @igslovenia. 4 najboljši slovenski instagramerji, ki se ukvarjajo s krajinsko fotografijo, bodo razkrili, kako nastanejo najbolj všečkane fotografije in kaj Slovence najbolj pritegne. Za dobro fotografijo je potrebna inovativnost in ustvarjalnost, ki je ključna pri potrebah sodobne družbe, tudi zato jo poskušajo na Waldorfski šoli Primorska učiti že od rane mladosti. Delovanje šole in Vrtca, ki je edina tovrstna na Primorskem bo predstavila novogoriška dopisnica Ksenija Černuta. Ortoped Bogdan Ambrožič bo svetoval o poškodbah ramen in kolen, spoznali pa boste tudi kandidate za Osebnost Primorske 2017.

Prometne minute: Vključevanje v promet Dobro jutro Leto 2018 prinaša kar nekaj novosti na področju trga dela. Katere so novosti in kaj prinašajo delavcem, nam bo povedala ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak. V prometnih minutah bomo pogledali, katere pasti nas najpogosteje čakajo pri vključevanju v promet. Na cestah pa bomo ostali tudi v Poroti, ko se bomo spraševali, kakšni vozniki smo Slovenci. O znižanjih, popustih in različnih akcijah, ki nam jih v teh dneh ponujajo trgovci, bomo govorili z glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlić. O nevarnih pasteh tehnologije, ki lahko pripelje tudi do zasvojenosti, pa V vrtincu takoj po osmi. Koprski kolegi bodo jutro začeli z opojno kavo iz prav posebne zbirke kafetier. Nadaljevali bodo z najbolj všečkano fotografijo na najbolj popularnem slovenskem instagram profilu @igslovenia. 4 najboljši slovenski instagramerji, ki se ukvarjajo s krajinsko fotografijo, bodo razkrili, kako nastanejo najbolj všečkane fotografije in kaj Slovence najbolj pritegne. Za dobro fotografijo je potrebna inovativnost in ustvarjalnost, ki je ključna pri potrebah sodobne družbe, tudi zato jo poskušajo na Waldorfski šoli Primorska učiti že od rane mladosti. Delovanje šole in Vrtca, ki je edina tovrstna na Primorskem bo predstavila novogoriška dopisnica Ksenija Černuta. Ortoped Bogdan Ambrožič bo svetoval o poškodbah ramen in kolen, spoznali pa boste tudi kandidate za Osebnost Primorske 2017.