Mojca svetuje: Blitva Dobro jutro RTV SLO1 42 Dobili smo besedo leta 2017, to je postala pravzaprav besedna zveza evropski prvaki. O besedah, ki so zaznamovale preteklo leto, bomo govorili v Jezikovnem kotičku. Tik pred osmo bomo z urarskim mojstrom govorili o skrbi, negi in popravilu ur. V zbirateljskem kotičku pa bomo pogledali v eno največjih zbirk PEZ figuric na svetu. V kuhinji bo prevladoval vonj po ribah. Naša terenska ekipa je danes obiskala vse bolj priljubljeno turistično destinacijo – srednjeveško ribiško mesto Izolo.

