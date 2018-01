Vrtinec: upokojevanje in pokojnine 2018 Dobro jutro RTV SLO1 V oddaji Dobro jutro tokrat preverimo, kaj je novega doma in po svetu, za vas preberemo dnevne časopise, vi pa poveste svoje mnenje. Svetujemo, kako pravočasno oddate vlogo za uveljavitev olajšave za vzdrževane družinske člane. Če razmišljate o tem, ali vam pripada zdraviliško zdravljenje, ki vam ga krije država, to lahko preverite v nasvetih pred osmo, svetuje ZZZS. Po osmi pa generalni direktor ZPIZ-a pojasni vse novosti glede upokojevanje v letu 2018, svoje vprašanje boste lahko zastavili tudi vi. Aktualna družbena vprašanja pa boste lahko komentirali v naši rubriki Porota nekaj minut pred deveto. Dobro jutro in vse bo dobro! 3. ura oddaje Dobro jutro Dan začenjamo v družbi igralske legende, Boris Cavazza nas bo popeljal do lune. Neskončna so pota njegovih igralskih raziskovanj, v predstavi Zadnje Lune, ki bo premiero doživela ta petek, pa se nam znova obeta odrski šarm velika slovenskega igralstva. Nadaljevali bomo v svetu nasvetov, z nami bo fizioterapevtka Mirjam Ivančič, ki nas bo posvarila pred poškodbami na smučišču, NA SMUČIŠČU BO TUDI NAŠA TERENSKA EKIPA, TOKRAT SMO OBISKALI CERKNO. Svetovali vam bomo tudi, kako pravilno ravnati s kožo pozimi, izpostavljenost soncu na smučišču in pri drugih zimskih športih ima svoje posledice, pridružite se nam tudi s svojimi vprašanji.

