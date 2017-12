Pomoč ob rojstvu otroka po novem Dobro jutro RTV SLO1 V torkovi oddaji Dobro jutro opozorimo na mednarodni dan prostovoljstva in na spremembe pri očetovskem dopustu in pomoči ob rojstvu otroka. Gostili bomo tudi predstavnika FURS-a, ki bo predstavil poostren nadzor nad oddajanjem nepremičnin v turistični namen. V poroti pa o tem, kaj čaka slovensko onkologijo glede na to, da se populacija stara, število onkoloških bolnikov pa narašča.

