Družinska sreča: družina Krajnčan Dobro jutro RTV SLO1 10 V ponedeljkovi oddaji Dobro jutro bomo dobili poseben obisk, prihaja pravi Božiček z bele Finske! Razmišljajte, kako bi med svoje najdražje razdelili premoženje? Prisluhnite pravnim nasvetom odvetnice pred osmo. Je vaš nasmeh bel in zdrav? O parodontalni bolezni, ki prizadene skoraj 90% ljudi, svetujeta zdravnici stomatologinji. Veste, da so vaša oblačila lahko strupena? O strupenih snoveh v oblačilih svetujemo s strokovnjakinjo za tekstil. Družinsko srečo bo delila umetniško glasbena družina Krajnčan, v goste prihaja tudi Tereza Kesovija. Dobro jutro in vse bo dobro!

