Kako legalizirati objekt? Dobro jutro RTV SLO1 V torkovi oddaji bomo svetovali o tem, kako legalizirati objekt ali del njega, ki ste ga dogradili brez gradbenega dovoljenja. Vprašali se bomo tudi, kdaj nam pripadajo medicinski pripomočki, koliko za njih prispeva zavarovalnica in v katerih primerih moramo pripomoček doplačati. V prometnih minutah bomo preverili znanje iz CPP. Se še spomnite, kaj je Andrejev križ in kaj označuje? V poroti pa o pozivu ARSA slovenskim občinam, naj med prihajajočimi prazniki ne organizirajo ognjemetov. Zakaj? Ker močno onesnažujejo že tako zimsko onesnažen zrak. Bi podprli to pobudo? Mnenje boste lahko povedali tudi nam.

