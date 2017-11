Družinska sreča: družina Mirele Čorić – ženske leta 2017 Dobro jutro RTV SLO1 Ponedeljkovo jutro vam ponuja veliko zanimivih tem, ki jih ne smete zamuditi. V prvi uri bomo preverili, kako načrtovati decembrske nakupe, ne da bi nas prehitre in nagle odločitve spravile do finančnega zloma po novem letu. Izvedeli boste tudi, kateri športniki so nas razveseljevali z dobrimi rezultati čez vikend. V zdravstvenih nasvetih se bomo posvetili težavam s kožo in aknam ter razbijali mite in resnice o izgorelosti. Prvi dan v tednu je rezerviran za druženje z znanimi in zanimivimi družinami v rubriki Družinska sreča, na jutranji klepet prihaja družina ženske leta, policistke Mirele Čorić. Ne zamudite še vrtnih nasvetov in številnih servisnih informacij, ki so nujno potrebne za odličen začetek dneva!

