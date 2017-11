AVP in obvezna zimska oprema Dobro jutro RTV SLO1 Ali so suhomesnati izdelki res nevarni za zdravje? To se bomo jutri spraševali v oddaji Dobro jutro in odgovore terjali od strokovnjakov. Nekateri škodljivost suhomesnatih izdelkov primerjajo s škodljivostjo sladkorja in ocvrtega krompirčka. Pogledali bomo tudi v notranjost nepremičninskega balona in od gosta izvedeli, zakaj so nepremičnine v Ljubljani postale dražje od tistih na obali. Tržna inšpektorica bo svetovala glede predprazničnih nakupov, prometne minute pa bomo izkoristili za pregled obvezne zimske opreme v avtomobilu.

