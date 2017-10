Jezikovni kotiček: Počitnice v Nemčiji Dobro jutro RTV SLO1 2 Hladnejši dnevi nas že opominjajo na to, da bomo pred televizijskimi sprejemniki kmalu spet navijali za naše smučarje, skakalce, deskarje na snegu in ostale. Vse o športu na Televiziji Slovenija v prihajajočih mesecih in v letu 2018 nam bo povedal odgovorni urednik športnega programa Miha Žibrat. V Rubriki svetujemo bomo razkrili kako se bolje zavedati svojih misli, čustev, telesa in okolice. Govorili bomo namreč o čuječnosti. V Jezikovnem kotičku se bomo pogovarjali nemško in se pripravljali na počitnice. V kuhinji pa se bo vrtel Lojze Čop, ki nam bo znova razkril nekaj svojih skrivnih receptov.

